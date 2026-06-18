Maçın mutlak kahramanı ise kalesine gelen 27 şutun 7'sine net kurtarışla geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha (Josimar José Évora Dias) oldu.
İspanya'ya geçit vermedi, bir gecede hayatı değişti: İşte Yeşil Burun kalecisi Vozinha'nın lakabının ardındaki dram ve yaşadığı taciz sonrası yükselişi
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda dev bütçeli yıldızlardan oluşan İspanya karşısında adeta duvar ören Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde), turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.Abdullah Kerzi
Maça çıktığında 40 yıl 12 günlük olan tecrübeli eldiven, bir ülkenin ilk Dünya Kupası maçında forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.
Ancak bu tarihi başarının ve maçın ardından yaşanan küresel popülaritenin arkasında, derin bir kişisel hüzün ve zorluklarla dolu bir geçmiş yatıyor.
SOSYAL MEDYADA REKOR YÜKSELİŞ: 50 BİN TAKİPÇİDEN MİLYONLARA
Maç öncesinde Instagram'da yalnızca 50 bin civarında takipçisi olan ve Portekiz 2. Lig ekiplerinden Chaves'te forma giyen Vozinha'nın kaderi 90 dakika içinde tamamen değişti.
Brezilyalı ünlü yayıncı Casimiro "Cazé" Miguel'in canlı yayında yaptığı çağrının da etkisiyle, tecrübeli kalecinin takipçi sayısı geometrik bir hızla artarak 12 milyon sınırına ulaştı.
"VOZİNHA" LAKABININ ARKASINDAKİ AKRAN ZORBALIĞI
Gerçek adı Josimar José Évora Dias olan başarılı kalecinin "Vozinha" lakabının anlamı Portekizce'de "büyükannecik" anlamına geliyor.
Çocukluk yıllarında yaşıtlarına göre oldukça cılız ve kısa boylu olması sebebiyle ciddi bir akran zorbalığına maruz kalan Josimar, her seferinde ağlayarak kendisini büyüten büyükannesinin yanına sığındığı için arkadaşları ona bu lakabı takmasıyla sözlü tacize maruz kaldı.
Futbolun başında da boyunun kısalığı nedeniyle birçok kulüp tarafından reddedilen Vozinha, profesyonel futbola ancak 25 yaşında adım atabildi.
GÖZYAŞLARININ NEDENİ: ANNE VE KAYBEDİLEN BÜYÜKLER
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada gözyaşlarına boğulan Vozinha, maç sonu röportajında bu dramatik anın perdesini araladı.
Ocak ayında kendisini büyüten büyükannesini ve büyükbabasını peş peşe kaybeden tecrübeli kaleci, onların bu tarihi ana tanıklık edememesinin acısını yaşadı.
Bununla da kalmayan dram, vize işlemlerinde ödenmesi gereken 15 bin dolarlık teminatı ve masrafları karşılayamadıkları için annesinin de ABD'ye gelemediğinin ortaya çıkmasıyla derinleşti.
Vozinha basına verdiği demeçte duygularını şöyle dile getirdi:
"Maçtan sonra ağladım çünkü beni büyüten büyükannem ve büyükbabam birkaç yıl önce vefat etti ve burada olamadılar. Annem de vize sorunu ve ödememiz gereken ücretler yüzünden gelemedi. Onun bu tarihi günde tribünde olmasını her şeyden çok isterdim."
ANNEYE VİZE MÜJDESİ
Vozinha’nın tüm dünyayı duygulandıran bu açıklamalarının ardından uluslararası kamuoyunda büyük bir dayanışma başladı.
Edinilen son bilgilere göre, tecrübeli kalecinin turnuvaya damga vuran bu performansının ve hikayesinin küresel çapta yankı bulması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı harekete geçti ve Vozinha'nın annesine resmi olarak vize onayını verdi.
Yeşil Burun Adalı kahramanın annesi, turnuvanın kalan kısmında oğlunu tribünden canlı izleme şansına sahip olacak.