İspanya'ya geçit vermedi, bir gecede hayatı değişti: İşte Yeşil Burun kalecisi Vozinha'nın lakabının ardındaki dram ve yaşadığı taciz sonrası yükselişi

Vozinha basına verdiği demeçte duygularını şöyle dile getirdi:

"Maçtan sonra ağladım çünkü beni büyüten büyükannem ve büyükbabam birkaç yıl önce vefat etti ve burada olamadılar. Annem de vize sorunu ve ödememiz gereken ücretler yüzünden gelemedi. Onun bu tarihi günde tribünde olmasını her şeyden çok isterdim."