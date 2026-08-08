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İspanya, İtalya’nın hayata geçirdiği sınır kontrollerine misilleme yaparak, bu ülkeden ülkeye giriş yapacak yolcuların kimlik ve belgelerini inceleme altına alacağını ilan etti.

İki devlet arasında Ceuta sınırlarında patlak veren göçmen krizinden ötürü yükselen tansiyon, Schengen coğrafyasındaki serbest seyahat hakkına ilave kısıtlamaların gelmesine yol açtı.

SINIR KONTROLLERİNİ YENİDEN BAŞLATMA KARARI

Sözcü'de yer alan habere göre, İspanya, İtalya'nın başlattığı sınır denetimlerine karşılık vererek bu ülkeden gelen seyahatçilerin kimlik ve belgelerini kontrol etmeye başlayacağını bildirdi. Ceuta'da yaşanan göçmen krizinin ardından iki ülke arasında tırmanan gerilim, Schengen bölgesindeki serbest dolaşım alanına yeni kısıtlamalar getirdi. İspanya hükümeti, İtalya ile yaşanan göç tartışmasının ardından bu ülkeden deniz ve hava yoluyla gelen seyahatçilere yönelik sınır kontrollerini yeniden başlatma kararı aldı.



Başbakan Pedro Sánchez hükümeti tarafından Cuma gecesi yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra, gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, İtalya'dan İspanyol liman ve havalimanlarına ulaşan yolcuların kimlik ve belgeleri denetlenmeye başlandı.

7 Eylül'e kadar süreceği belirtilen uygulama; rastgele denetimleri, kimlik, pasaport, uyruk ve üçüncü ülke

vatandaşları için vize ile oturum izinlerinin kontrolünü kapsıyor.

İTALYA SINIRLARINI KAPADI

İspanya ve Fas yaşanan olayı sosyal medyadaki dezenformasyona ve insan kaçakçılarına bağlarken,

Madrid yönetimi Ceuta'dan İspanya ana karasına geçişlerde halihazırda kalıcı pasaport kontrolleri

uygulandığını ve hiçbir düzensiz göçmenin Schengen bölgesine girmediğini vurguladı.

Ceuta'daki gelişmeler üzerine İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 1 Ağustos'ta İspanya'dan gelen üçüncü ülke vatandaşlarının belgelerini doğrulamak amacıyla rastgele sınır kontrolleri başlattı.

Kararı ulusal güvenliği korumaya yönelik bir tedbir olarak nitelendiren Meloni, İspanya'yı Schengen bölgesinden askıya alma imasında bulundu.

İSPANYA'DAN REST

İspanya ise bu adımı "haksız" ve "asılsız gerekçelere dayalı" bularak, İtalya'ya kontrolleri Pazar gününe kadar kaldırması yönünde çağrıda bulundu.

İtalya Başbakanlığı'nın ulusal güvenlik konusunda dışarıdan ültimatom kabul edilmeyeceğini açıklamasının ardından İspanya, İtalya'daki düzensiz göç baskısını gerekçe göstererek benzer sınır kontrollerini devreye soktu.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu ülkeye deniz yoluyla ulaşan düzensiz göçmen sayısı yılın ilk yedi ayında 17 bine gerilerken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 37 bin olarak kayıtlara geçmişti.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk bölgesi Ceuta'da 30 Temmuz'da yaşanan göç krizinin ardından derinleşti.

83 bin nüfuslu Ceuta'ya, Fas sınırından yüzerek veya çitleri aşarak yaklaşık 72 bin göçmenin girdiği duyuruldu.

Sahra altı Afrikalıların da aralarında bulunduğu göçmenlerin büyük bölümü 48 saat içinde Fas'a geri

gönderilirken; İspanya Gençlik Bakanlığı verilerine göre 1.300'ü çocuk olmak üzere birkaç bin göçmen bölgede kaldı.