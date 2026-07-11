Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 2-0 kazanan İspanya, turnuva tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde ederek rekorunu geliştirdi.

HUGO LOPEZ PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın ilk bölümünde Almanya, Otto Stange ile iki önemli fırsat yakalasa da İspanya kalecisi Manu Gonzalez gole izin vermedi.

İlk yarının son bölümünde baskısını artıran İspanya, Hugo Lopez'in 43. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

RIVAS FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıya da etkili başlayan İspanya, Daniel Yanez'in kullandığı köşe vuruşunda Mario Rivas'ın kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda Almanya farkı azaltmaya çalışsa da Manu Gonzalez'in başarılı performansı ve İspanyol savunmasının hatasız oyunu skoru değiştirmedi.

TARİHE GEÇEN ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla İspanya, tarihinde 10. kez UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak organizasyondaki rekorunu geliştirdi.

La Roja ayrıca turnuvayı gol yemeden tamamlayan ilk takım olarak da tarihe geçti.

İspanya, daha önce 2002 yılında da finalde Almanya'yı mağlup ederek kupaya uzanmıştı. O finalde galibiyet golünü ise İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Fernando Torres kaydetmişti.