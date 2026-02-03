İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını duyurdu.

Sanchez, dijital alanın çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, platformların yaş denetimini gerçek anlamda uygulamasını sağlayacak önlemler alınacağını söyledi. Hükümetin, dijital platform yöneticilerini işlenen ihlallerden yasal olarak sorumlu tutacak düzenlemeler üzerinde çalıştığı belirtildi.

Nefret söylemine karşı takip sistemi

Başbakan Sanchez ayrıca, sosyal medya ağlarında nefret ve ayrımcı söylemlere karşı özel bir takip mekanizması kurulacağını açıkladı. Dijital platformların daha sıkı ve etkili biçimde düzenlenmesi için Avrupa ülkeleriyle koordineli hareket edileceğini belirten Sanchez, İspanya’nın “Dijital Hazırlık Koalisyonu”na katılacağını duyurdu. Koalisyonun ilk toplantısının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Elon Musk’a eleştiri

Konuşmasında sosyal medya platformlarının mevcut durumunu sert sözlerle eleştiren Sanchez, özellikle X’in sahibi Elon Musk’ı hedef aldı. Musk’ın, İspanya’nın göçmenlerin yasallaştırılmasına yönelik kararına ilişkin dezenformasyon yaydığını öne süren Sanchez, “Zengin ve güçlü olabilirler ama kararlılığımız onların etkisinden büyüktür” ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı Meclis’e geliyor

İspanyol hükümeti, sosyal medya platformlarında işlenen ihlallerde şirket yöneticilerini doğrudan sorumlu tutan ve savcılığa soruşturma yetkisi tanıyan yasa tasarısını Meclis’e sunmaya hazırlanıyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, İspanya Avrupa’da çocukların sosyal medya kullanımına en sert sınırlamayı getiren ülkelerden biri olacak.