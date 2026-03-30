İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Lübnan’da bir Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerinin öldüğü saldırıya tepki göstererek, olayın “yeni bir kırmızı çizginin aşılması” anlamına geldiğini belirtti. Sánchez, İspanya’nın bu gelişmeleri “kesin bir dille kınadığını” vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Lübnan’da bir Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

’’Dün sabaha karşı Lübnan’da yeni bir kırmızı çizgi aşıldı. Bu saldırıda bir BM barış gücü askeri hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

İspanya bu olayları kesin bir dille kınıyor. Merminin kaynağının açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Ayrıca İsrail hükümetine saldırıları durdurma çağrısında bulunuyor.

BM barış misyonlarına yönelik saldırılar, tüm uluslararası topluma karşı kabul edilemez bir saldırıdır. Hayatını kaybeden askerin ailesine ve UNIFIL personeline en içten taziyelerimizi iletiyoruz.’’