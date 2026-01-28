ABD Başkanı Trump’ın göçmen karşıtı politikaları ve ICE ajanlarının 2 ABD’liyi öldürmesi gündemdeki yerini korurken çok konuşulacak bir adım geldi. İspanya hükümeti kaçak göçmenlere yasal statü vermeye hazırlanıyor.

Ortaya çıkan taslağa göre, hâlihazırda İspanya’da yaşayan belgesiz kişilerin geçici oturma izni için başvurabilmesine olanak tanıyacak. Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki Sosyalist hükümet, göçmen emeğinin tarım, turizm ve diğer sektörlerde kilit rol oynadığı İspanya için bu adımı “hayati” olarak niteledi.

Kararnameye göre, belgesiz göçmenler Aralık 2025’ten önce İspanya’ya geldiklerini ve ülkede en az beş ay yaşadıklarını kanıtlamaları halinde geçici oturma izni almaya hak kazanacak. Sabıka kaydı bulunan kişiler kapsam dışı bırakılacak; başvurular yalnızca nisan ile haziran ayları arasında kabul edilecek. İspanya’da çalışma hakkı da tanıyan oturma izinleri bir yıl geçerli olacak ve yenilenebilecek. Kararın haftalar içinde uygulanması bekleniyor.

500 BİN KİŞİNİN YARALANMASI BEKLENİYOR

Hükümetin tahminlerine göre çoğunluğu Latin Amerika kökenli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi düzenlemeden yararlanabilecek. Buna göre, 2025 yılı sonunda en az beş aydır ülkede yaşayan ve sabıka kaydı bulunmayan göçmenler hızlandırılmış prosedürle oturum izni başvurusu yapabilecek.

Yetişkinlere verilecek izin bir yıl, çocuklara verilecek izin ise beş yıl geçerli olacak ve uzatılabilecek. On yılın ardından vatandaşlık başvurusu mümkün olacak. Latin Amerikalılar için bu süre daha kısa tutuluyor.

İspanya Göç Bakanı Elma Saiz Delgado, salı günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu düzenlemenin “toplumsal uyum, refah ve aynı zamanda ekonomi üzerinde” etkileri olacağını söyledi. Muhalefet partileri ise düzenlemeyi eleştirdi. Aşırı sağcı parti Vox, düzenlemeyi mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.