İspanya'nın resmi gazetesinde İspanya hükümeti, İsrail'deki büyükelçisini geri çekme kararı aldığı yer aldı. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre İspanya-İsrail ilişkileri bundan sonra maslahatgüzarlık düzeyinde devam edecek.

İsrail'in Gazze ve İran'daki eylemlerine Avrupa içinde en sert çıkan lider olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 2024 yılında İrlanda ve Norveç ile Filistin devletini resmen tanımıştı. Eylül 2025'te ise İsrail'e uygulanan silah satışı yasağı kalıcı hale getirilmiş, İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilerin İspanyol limanlarına girişi engellenmişti.

'SAVAŞA HAYIR'

İran savaşında İspanyol üslerini ABD'ye açmayı reddeden Pedro Sanchez "Her şeyden önce, hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlal edilmesine hayır diyoruz; özellikle de en savunmasız kesim olan sivil nüfusu koruyan hukukun ihlaline karşıyız. Dünyanın sorunlarını yalnızca çatışmalar ve bombalar yoluyla çözebileceği anlayışını kabul etmiyoruz" demişti.

Sanchez ayrıca "İspanya hükümetinin bu konudaki tutumu net ve tutarlıdır. Ukrayna'da da Gazze'de de savunduğumuzla aynı çizgidedir. İspanya'nın tavrı 'Savaşa hayır' şeklindedir" diye belirtmişti.