İspanya’dan 1 milyon kişiye oturum izni: Kimler yararlanacak?

Ayrıca Orta ve Doğu Akdeniz güzergahlarından İspanya’ya doğru bir deniz göçü kaymasının yaşanabileceği; bu durumun deniz yoluyla gelenlerin sayısını yıllık 6 bin ila 12 bin artırabileceği tahmin ediliyor.

Raporda, Almanya, İtalya ve Polonya gibi bazı ülkelerin aksine İspanya’nın Schengen iç sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koymadığına dikkat çekildi.