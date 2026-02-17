Avrupa’da iş gücüne katılım oranlarının düşmesi ve nüfusun hızla yaşlanmasının ardından, birçok ülke çalışma hayatını ayakta tutacak yeni politikalar arayışına girdi.
İspanya’dan 1 milyon kişiye oturum izni: Kimler yararlanacak?
Avrupa ülkesi İspanya işçi bulmakta zorlanmasının ardından 1 milyon göçmeni kapsayan düzenleme için düğmeye bastı. Ulusal Polis’e bağlı bir rapor, başvuru sayısının 1,35 milyona ulaşabileceğini belirtiyor.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
İspanya hükümetinin düzensiz göçmenlere yasal statü tanıma planından, kamuoyuna açıklanan tahminlerin iki katı kadar kişinin yararlanabileceği öne sürüldü. Ulusal Polis kaynaklı bir raporda, başvuru sayısının 1,35 milyona kadar çıkabileceği ifade edildi.
İspanya Ulusal Polisi bünyesindeki Ulusal Göç ve Sınırlar Merkezi (CNIF) tarafından hazırlanan analizde, ülkede halihazırda yaşayan 750 bin ila 1 milyon düzensiz göçmenin yasal statü için başvuruda bulunabileceği tahmin edildi. Rapora göre ayrıca 250 bin ila 350 bin sığınmacı da söz konusu düzenlemeden yararlanmak isteyebilir. Böylece toplam başvuru sayısının 1 milyon ile 1,35 milyon arasında değişebileceği ifade edildi.
The Times'ın haberine göre bu rakam, Başbakan Pedro Sánchez’in daha önce dile getirdiği yaklaşık 500 bin kişilik tahminin oldukça üzerinde. CNIF belgesinde, başvuru yapanların büyük bölümünün kabul edilebileceği değerlendirmesine yer verildi.
O NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ
Raporda, planın daha geniş çaplı göç hareketlerini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Belgede, İspanya’nın “düzensiz göçe karşı daha müsamahakar bir ülke olarak algılanmasının” uluslararası düzeyde etkiler doğurabileceği ifade edildi.
İspanyol polisi orta ve uzun vadede diğer Schengen ülkelerinden her yıl 200 bin ila 250 bin düzensiz göçmenin İspanya’ya yönelmesini öngörüyor.
Ayrıca Orta ve Doğu Akdeniz güzergahlarından İspanya’ya doğru bir deniz göçü kaymasının yaşanabileceği; bu durumun deniz yoluyla gelenlerin sayısını yıllık 6 bin ila 12 bin artırabileceği tahmin ediliyor.
Raporda, Almanya, İtalya ve Polonya gibi bazı ülkelerin aksine İspanya’nın Schengen iç sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koymadığına dikkat çekildi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Hükümet planına göre, 31 Aralık 2025’ten önce İspanya’da bulunduğunu belgeleyen ve ülkede en az beş ay kalmış olan yabancılar başvuru hakkına sahip olacak.
İspanya, 1975’te demokrasiye geçişinden bu yana çeşitli olağanüstü düzenlemelerle düzensiz göçmenlere yasal statü sağladı. 1986–2005 yılları arasında yürütülen dokuz ayrı program kapsamında 1 milyondan fazla kişiye oturum izni verildiği belirtiliyor.
Son ekonomik veriler ise, düşen doğum oranları karşısında göçün İspanya ekonomisindeki etkisine işaret ediyor. Funcas tarafından yayımlanan çalışmaya göre, 2022–2025 döneminde kaydedilen yüzde 8,9’luk GSYH artışının 4,2 puanı yabancı doğumlu çalışanlardan kaynaklandı.
Aynı süreçte çalışma çağındaki yabancı doğumlu nüfusun 1,9 milyon kişi arttığı kaydedildi.
Hükümetin planı bir yandan iş gücü ihtiyacına çözüm olarak değerlendirilirken, diğer yandan yeni göç akımlarını teşvik edebileceği yönündeki güvenlik temelli eleştiriler kamuoyundaki tartışmaları sürdürüyor.