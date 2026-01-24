İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram Kokain maddesi yakalamasıyla ilgili soruşturma hem İspanya'da hem de Türkiye’de sürüyor.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Türk mürettebatın da gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonun Türkiye ayağında uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 10 şüpheliyi tespit etmiş zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmıştı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA “SPEEDY NACİ” DE VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu baronlarına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda Çetin Gören'in yanı sıra ayrıca "Siirtli Naci", "Speedy" ve "Hızlı" kod isimlerini kullanan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Naci Yılmaz'ın da şüpheliler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, Siirtli Naci, uluslararası ticaret yapmak üzere örgüt kuran, "Laz" ve "Don vito" olarak bilinen Abdullah Alp Üstün ile birlikte iki liderinden birisi. Kırmızı bültenle aranan Üstün, geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlik'lerinden Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı. Örgüt, Latin Amerika, Avrupa ve Balkan ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye, İran ülkesinden temin edilen uyuşturucu maddeleri ise Avrupa ülkelerine gönderiyor.

Soruşturmaya göre uyuşturucu trafiği şu şekilde işliyor:

Abdullah Alp Üstün, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden ve İran'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde satın alıyor. Uyuşturucu maddeler satın alındıktan sonra ise devreye Naci Yılmaz giriyor. Naci Yılmaz, örgüt yöneticisi konumunda olan "Marwan" kod isimli Turgut Alpar, "Ozi" kod isimli Ozan Toprak, "Bahri" kod isimli Abdulbari Nergiz ve "Messi" kod isimli Fuat Aksoy isimli şahıslara talimatlar vererek, Güney Amerika'dan alınan kokain maddelerinin Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerine getirilen kokain maddesi ile birlikte Balkan'lardan temin edilen Skunk ve Marihuana maddelerini ise Türkiye'ye sevk ediyor.

İSTANBUL VE İZMİR DAĞITICILARI TESPİT EDİLDİ

İran'dan satın alınan eroin Türkiye üzerinden Avrupa ülkesine gönderilmesi talimatlarını veren Naci Yılmaz'ın, İstanbul'a ulaştırılan kokain ve esrar için Mehmet Aydaş'a, İzmir için ise Nedim Sorguç'a teslim ettiriliyor.

Bu kişilerin ise altında faaliyet gösteren alt torbacılar aracılığı ile ana dağıtımların yapıldığı soruşturma birimlerince tespit edildi. Son dönemlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanat, iş, spor dünyasındaki ünlülere yönelik İstanbul'daki uyuşturucu fuhuş operasyonlarında İstanbul'un 4 ana kokain dağıtıcısına da 6 kırmızı bültenle aranan Siirtli Naci'nin uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde Siirtli Naci'nin Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya'nın tahtına oturduğu belirtildi.

19 SUÇ KAYDI VAR

Naci Yılmaz'ın suç dosyası da bir hayli kalabalık. Yılmaz'ın aktif cezaevi kaydı bulunmuyor. 4'ü narkotik, 15'i asayiş olmak üzere 19 suç kaydı var. 18 farklı uyuşturucu madde ithalatı ve ticareti, 6 silahlı eylem 1 kayıt dışı para transferi suçlarından hakkında yakalama kararları bulunuyor. Bu yakalamalar arasında tonlarca miktarda uyuşturucu maddenin yakalanması vakaları kendisine önemli yer buldu.

Naci Yılmaz'ın karıştığı aralarında infazların da olduğu bazı silahlı kriminal olaylar da soruşturma dosyasında kendisine yer buldu. Buna göre, 10 Şubat 2021'de Oktay Munğan'ın Mardin'de öldürülmesi, 24 Kasım 2020'de Cihan Tekgöz'in İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde silahla yaralanması, yine İstanbul'da Aydın Razaki ve Yılmaz Dolaş'ın silahla kasten yaralanması gibi eylemlerden sorumlu tutuluyor