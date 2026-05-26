Ulusal Mahkeme Hakimi José Luis Calama, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle savunma tarafının talebini kabul ederek, daha önce 2 Haziran olarak planlanan ifadeyi 17-18 Haziran tarihlerine erteledi.

Soruşturma, Kovid-19 sonrası Plus Ultra şirketine sağlanan 53 milyon euroluk kamu desteğinin kara para aklama amacıyla kullanılıp kullanılmadığı iddiasına dayanıyor. Hakim Calama, Zapatero’yu “organize suç, nüfuz kullanma ve belge sahteciliği” suçlamalarıyla dosyaya dahil etti.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında Zapatero’nun başbakanlık sonrası dönemde Venezuela ve Çin bağlantılı finansal işlemleri, petrol, altın ve döviz hareketleri de inceleniyor. Dosyanın, uluslararası para trafiği ve şirket ilişkileri nedeniyle genişletildiği belirtiliyor.

MÜCEVHERLER TARTIŞMA YARATTI

İspanya Jandarması’na bağlı Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi (UDEF) tarafından 19 Mayıs’ta Zapatero’nun Madrid’deki ofisinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda mücevher de kamuoyunda tartışma konusu oldu. Değeri yaklaşık 3 milyon euro olduğu öne sürülen ve 100’ün üzerinde parçadan oluşan koleksiyonun kaynağına ilişkin inceleme sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında, Zapatero’nun kızlarının da bazı ticari faaliyetler ve olası yasa dışı komisyon iddiaları nedeniyle araştırıldığı bildirildi.

Yetkililer, sürecin devam ettiğini ve nihai kararın yargılama sonucunda verileceğini vurguluyor.