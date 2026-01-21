İspanya, son haftalarda yaşanan ağır tren kazalarının ardından yeni demiryolu kazalarıyla yeniden gündeme geldi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Barselona bölgesine bağlı Gelida kasabası yakınlarında R4 banliyö hattında seyreden bir tren, şiddetli yağış nedeniyle hat kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu raydan çıktı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, treni kullanan makinistin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. İlk belirlemelere göre kazada en az 37 yolcu yaralandı.

Gelida Belediye Başkanı Lluis Valls, yaralılardan 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu, 6 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığını bildirdi. Diğer yolcuların hafif yaralarla kurtulduğunu belirten Valls, kazanın daha yoğun bir noktada yaşanmamasının olası can kayıplarını azalttığını ifade etti.

Öte yandan demiryolu işletmecisi Adif, Girona bölgesinde Blanes ile Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden bir başka trenin de raydan çıktığını duyurdu. Fırtına nedeniyle raylara düşen kaya parçalarının kazaya yol açtığı belirtilirken, trende bulunan 10 yolcunun yara almadan kurtulduğu ve bölgedeki seferlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

İspanya, kısa süre önce iki hızlı trenin çarpışarak raydan çıktığı ve 42 kişinin hayatını kaybettiği büyük facianın ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti. Peş peşe yaşanan kazalar, ülkedeki demiryolu güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.