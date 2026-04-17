İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu. Sánchez, platformların gençlerde depresyon riskini artırdığını söyledi. Sánchez ayrıca İspanya hükümetinin çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan bir düzenleme için harekete geçtiğini belirtti.

'DEPRESYON RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Sánchez, sosyal medyanın çocuk yaşlarda kullanımının neden kısıtlanması gerektiğine ilişkin Financial Times’ta yayımlanan yazısını sosyal medyadan paylaştı. Sánchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün sosyal ağları bize vaat edilen şey değil. Gençlerin bu platformlarda geçirdiği her saat, depresyon riskini yüzde 13 artırıyor. Biz tartışırken onlar zarar görüyor, teknoloji oligarkları ise zenginleşiyor. Harekete geçmeliyiz, hemen" diye konuştu.

İspanya hükümetinin 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeyi ve kurallara uymayan teknoloji şirketlerine yaptırım uygulamayı planladığını belirten Sánchez, Avrupa düzeyinde de benzer adımların atılması için girişim başlatıldığını duyurdu.