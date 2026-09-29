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Kaynak: AA

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Demir yolu, metro, kara yolu ve hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı.

Katalonya özerk yönetim hükümeti sözcüsü Silvia Paneque, bazı noktalarda yağışların çok yoğun olduğunu belirterek halka “tedbirli ve dikkatli olmaları” çağrısında bulundu.

1500'DEN FAZLA YERE MÜDAHALE EDİLDİ

Yerel yönetim yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren Katalonya genelinde acil yardım ekiplerinin 1500'den fazla noktaya müdahale ettiğini bildirdi.

Gava ilçesinde iki kişi araçlarından son anda çıkarılarak kurtarıldı. Bazı yollar trafiğe kapatılırken, birçok noktada araçların güçlükle ilerleyebildiği belirtildi.

METRO İSTASYONLARINI SU BASTI

Katalonya genelinde sabah saatlerinde bazı tren seferleri iptal edilirken bazıları ise kısıtlamalı olarak gerçekleştirildi. Seferlerin aşamalı şekilde normale dönmesinin beklendiği açıklandı.

Barselona'da bazı metro istasyonlarını da su bastı. Bu nedenle metro seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

100'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Şiddetli yağış hava ulaşımını da vurdu. Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda gün içinde 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Yetkililer, 270'den fazla uçuşun ise yağışlar nedeniyle rötar yaptığını bildirdi.