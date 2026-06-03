İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, bu sene aşırı sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerine karşı önleyici tedbirlerin yer aldığı ulusal planın sunumunda konuştu.

Mayıs ayında hava sıcaklıklarının, ortalama sıcaklıkların 10 ila 15 derece üzerinde seyrettiğini belirten Garcia, 101 kişinin aşırı sıcakların neden olduğu veya tetiklediği sağlık sorunlarından ötürü hayatını kaybettiğini söyledi.

Garcia, "İspanyolları oldukça sıcak bir yazın beklediği" uyarısında bulunarak "Sorun, artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi ve vücutlarımızın buna alışamaması. Fizyolojik adaptasyon ile ilgili riskler konusunda farkındalık eksikliği var" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE YATIŞLAR ARTTI

Sağlık ve İklim Değişikliği Direktörü Hector Tejero da İspanya'da aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin çoğunlukla Bask, Asturias ve Galiçya'daki yaşlı kadınlar arasında görüldüğünü, bunun nedeninin, bu kişilerin sıcağa daha zor uyum sağlamaları olduğuna işaret etti.

Tejero, aşırı sıcakların hastaneye yatışları yüzde 10, iş kazalarını yüzde 17 artırdığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, mayısta 101 kişinin ölümü, son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı olarak kayıtlara girdi.

İstatistiklere göre, İspanya'da 2022'de 4 bin 813, 2023'te 3 bin 9, 2024'te 2 bin 12 ve 2025'te 3 bin 832 kişi, aşırı sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşırı sıcağa bağlı ölümlerde 2015-2025 dönemindeki toplam rakam, 27 bin 564 olarak duyuruldu.