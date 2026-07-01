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Kaynak: AA

İspanya, küresel iklim değişikliğinin etkilerini en somut şekilde hissettiren dönemlerden birini yaşıyor. İspanya Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) yayımladığı verilere göre, 2026 yılının ilk yarısı, resmi meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana yaşanan en sıcak ilk 6 ay olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında sıcaklıkların ortalamanın 1,6 derece üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar, özellikle haziran ayının "olağanüstü sıcak" geçtiğini vurguladı. Haziran ayında ortalama sıcaklık değerleri normallerin 3,2 derece üzerine çıkarken, bu dönem tarih boyunca kaydedilen en sıcak ikinci haziran ayı oldu. Haziran 2026, sadece bir önceki yıl yaşanan Haziran 2025 rekorunun gerisinde kaldı.

KÜRESEL ISINMA EĞİLİMİ BELİRGİNLEŞİYOR

AEMET'in dikkat çektiği veriler, ülkedeki ısınma eğiliminin son yıllarda ne denli hızlandığını gözler önüne serdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 1961'den bu yana en sıcak geçen 13 haziran ayının tamamının 21. yüzyılda yaşandığı ifade edildi. Ayrıca, yılın ilk 6 aylık dönemleri baz alındığında, son 65 yılın en sıcak 7 döneminin tamamının son 10 yıl içerisinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

AŞIRI SICAKLAR 900 CAN ALDI

Ülkeyi etkisi altına alan aşırı hava sıcaklıkları, halk sağlığını da ciddi şekilde tehdit etti. İspanya'da "MoMo" adıyla bilinen Günlük Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm İzleme Sistemi, haziran ayında meydana gelen yaklaşık 900 ölümün yüksek sıcaklıklar nedeniyle gerçekleştiğini tahmin ediyor.

Sistem tarafından paylaşılan raporda, bu ölümlerin 600'den fazlasının, özellikle haziran ayının sonlarına doğru ülkenin genelinde etkili olan şiddetli sıcak hava dalgası sırasında yaşandığı aktarıldı.