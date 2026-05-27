İspanya basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri Başbakan Pedro Sánchez’in yakın çevresine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında iktidardaki Sosyalist Parti’nin genel merkezinde arama gerçekleştirdi.

Haberlere göre operasyon, olası yasa dışı ödeme ağına ilişkin bilgi ve belge toplamak amacıyla düzenlendi. İspanya’da PSOE olarak bilinen iktidardaki Sosyalist Parti’nin merkezine giren polis ekiplerinin soruşturma kapsamında inceleme yaptığı belirtildi.

Reuters’a konuşan Guardia Civil sözcüsü, partinin genel merkezinde arama yapıldığını doğrularken, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü belirterek operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Başbakan Sanchez’in operasyon sırasında Vatikan’da bulunduğu öğrenildi.