Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in kardeşi yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamasıyla hakim karşısına çıkarken, hakkında benzer iddialar bulunan eşi Begona Gomez de mahkemeye çağrıldı. İktidar partisi genel merkezine yapılan polis baskınıyla tırmanan kriz karşısında Başbakan Sanchez, saklayacak hiçbir şeylerinin olmadığını açıkladı.

İspanya'da ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve aşırı sağ görüşlü Vox Partisi ile aşırı sağcı derneklerin suçlamalarının ardından hazırlanan iddianameyle aralarında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez de bulunduğu 11 sanığın İspanya'nın güneybatısında yer alan Badajoz kentindeki mahkemede yargılanmasına başlandı.

Başbakan Sanchez'den dolayı davada öne çıkan, müzisyenlik yapan David Sanchez, 2017 yılında işsiz olduğu dönemde Badajoz İl Konseyi tarafından oluşturulan ve 10 başvurunun reddedildiği, üst düzey yönetim pozisyonu olduğu belirtilen "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" atanmasında nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor.

David Sanchez, hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra, Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti.

Aynı davada David Sanchez dışında, Başbakan Sanchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Extremadura özerk bölgesinin eski lideri Miguel Angel Gallardo ve bir dönem Başbakanlıkta danışmanlık yapan, Badajoz İl Konseyinde Sınır Ötesi Faaliyetler Merkezleri ve Programları Koordinasyon Bölümü'nün eski başkanı Luis Maria Carrero da (David Sanchez'in yakın arkadaşı) sanıklar arasında yer alıyor.

Savcılık, suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmese de suçlamayı getiren taraflarca David Sanchez ve Gallardo hakkında üçer yıla kadar hapis cezasının istendiği davanın 4 Haziran'da sona ermesi öngörülüyor.

BAŞBAKAN SANCHEZ'İN EŞİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlamalarının yöneltildiği soruşturma da sürüyor.

Suçlamaları yönelten aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Hazte Oir ve Manos Limpias derneklerinin iddialarına ilişkin Hakim Juan Carlos Peinado, 9 Haziran'da ön inceleme duruşması için Begona Gomez ve diğer sanıkları mahkemeye çağırdı.

Gomez, eşi Başbakan Sanchez'den gelen konumunu "Madrid Complutense Üniversitesinde şahsi kariyerini ilerletmek amacıyla kullanmak ve kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için harcamakla" suçlanıyor.

Konuyla ilgili Jandarma Merkez Operasyon Birimi (UCO) ve Madrid İl Savcılığı, suç teşkil edecek hiçbir delilin bulunmadığını açıklamış, Begona Gomez de soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

İspanya'da Jandarma Merkez Operasyon Birimi (UCO), yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Madrid'deki genel merkez binasında belge araması yaptı.

Ulusal Mahkeme hakimi Santiago Pedraz, PSOE'nin eski üyelerinden Leire Diez ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu şirketi olan SEPI'nin eski başkanı Vicente Fernandez hakkında yürütülen kamu sözleşmelerinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmayı PSOE'ye de taşıdı.

PSOE'nin Diez'e yaptığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim Pedraz, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti.

İspanyol basınında soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırılarak yer alan haberlerde, PSOE ve Başbakan Pedro Sanchez çevresine yönelik yargı süreçlerini etkileyebilmek ve istikrarsızlaştırmak için PSOE'nin Diez'e yasa dışı ödeme yaptığından şüphelenildiği aktarıldı.

Haberlerde, ayrıca UCO'nun PSOE'de 2014 yılına kadar uzanan faturaları talep ettiği ve birkaç cep telefonuna el koyduğu ileri sürüldü.

UCO, PSOE'nin Madrid'deki binasına yapılan baskınla eş zamanlı olarak soruşturma kapsamında suçlanan, PSOE'nin eski üyelerinden Gaspar Zarrias ve Santos Cerdan ile bazı iş insanlarının ev ve ofislerinde de arama gerçekleştirdi.

"SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Roma'da bulunan ve konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez ise "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Herhangi bir usulsüzlük varsa, gerekli önlemler alınacaktır. Soruşturmanın ciddiyetini küçümsemek istemiyorum. Adalet sistemiyle tam işbirliği içindeyiz." dedi.

Partisinin eski üyesi Diez'in, hakkında başlatılan dava ile birlikte partiden uzaklaştırıldığını hatırlatan Sanchez, "Herhangi bir yeni usulsüzlük tespit edilirse, daha önce olduğu gibi aynı kararlılıkla hareket etmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.