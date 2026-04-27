İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen geleneksel fuar etkinliklerinde korku dolu anlar yaşandı. "Steel Max" adlı dev sapan eğlence ünitesinin halatlarından birinin kopması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Olay sırasında içinde iki çocuğun bulunduğu kapsül, halatın kopmasıyla birlikte kontrolünü kaybederek hızla taşıyıcı direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılan kapsül, metrelerce yükseklikte asılı kaldı. Feci kazada kapsül içerisindeki 2 çocuk ile o sırada ünitenin yakınında bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen acil müdahale ekipleri, çevrede güvenlik kordonu oluşturarak kapsülde mahsur kalan yaralıları tahliye etti. Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, kapsülü saatte 160 kilometre hıza ulaştırarak 90 metreyi aşkın yüksekliğe fırlatan ünitedeki teknik arızanın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.