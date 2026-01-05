İspanya’da yüzlerce sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları “soykırım” olarak nitelendirerek, Basketbol Avrupa Ligi’nde İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd’in oynayacağı karşılaşmaların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Katalonya’da yaklaşık 150, Madrid’de ise 250’den fazla STK, Maccabi Rapyd’in 6 Ocak’ta Barcelona, 8 Ocak’ta ise Real Madrid ile oynayacağı maçların yapılmaması gerektiğini açıkladı. STK’ler, İsrail takımlarıyla spor müsabakalarının devam etmesinin, Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerini görünmez kıldığını savundu.

'SPOR SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRAMAZ'

Madrid’de yayımlanan manifestoda, İsrail ekiplerinin uluslararası organizasyonlara katılımının, “işgal, apartheid ve imha politikalarının spor yoluyla normalleştirilmesi” anlamına geldiği ifade edildi. Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla soruşturulan bir devletin spor yoluyla aklanamayacağı vurgulandı.

Manifestoya, İspanya’nın en büyük üç işçi sendikası CCOO, UGT ve CGT ile birlikte Podemos, Más Madrid, Birleşik Sol ve İspanya Komünist Partisi gibi sol siyasi oluşumlar da imza attı.

Söz konusu manifestoda, şunlar kaydedildi:

"İsrail'i temsil eden takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımı, süreklilik arz eden işgal, apartheid ve imha politikasını aklamak için sporun bir araç olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Filistin halkına karşı soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından soruşturulan İsrail devletinin uluslararası alanda normalleşmesine katkıda bulunmaktadır. Spor, uluslararası suçlardan ayrı kalamaz veya sözde tarafsızlığın arkasına saklanamaz. Bu maçın oynanmasına izin vermek siyasi ve sembolik bir suç ortaklığıdır."

BARCELONA-MACCABI RAPYD MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Katalonya’daki STK’lerin baskısı sonrası Barcelona Kulübü, 6 Ocak’ta oynanacak Barcelona–Maccabi Rapyd maçının “yüksek güvenlik riski” nedeniyle seyircisiz oynanacağını duyurdu. Ancak çok sayıda STK, karşılaşmanın yapılacağı Palau Blaugrana salonu önünde protesto düzenleyeceklerini açıkladı.

MADRID'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

8 Ocak’ta oynanması planlanan Real Madrid–Maccabi Rapyd maçı öncesinde ise Madrid’de güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. STK’ler, maçın yapılacağı Movistar Arena önünde kitlesel gösteri çağrısı yaptı.