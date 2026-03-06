Sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcıların karşılıklı paylaşımları, Eskişehirspor'un meşhur 'Espana' tezahüratını yeniden gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkesindeki askeri üsleri kullanmasına izin vermeyen İspanya, Türkiye’de birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

Türk vatandaşları, savaş karşıtı bir tutum sergileyen İspanya’ya sosyal medyadan destek verdi. Son günlerde her iki ülkenin sosyal medya kullanıcıları arasında gelişen paylaşımlar, dijital bir dostluk bağı oluşmasına neden oldu. Eskişehirspor tribünlerinde yıllardır yankılanan 'Espana' tezahüratı da bu bağlamda tekrar dikkat çekti.

Sosyal medyadaki gündemi fark eden Eskişehirspor yetkilileri, tribün şovuyla ilgili bir paylaşım yaptı. İspanyolca olan paylaşımda, "Una melodia que lleva años sonando en nuestras gradas (Tribünlerimizde yıllardır çalınan bir melodi)" ifadeleri yer aldı.