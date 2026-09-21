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Kaynak: AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begoña Gómez hakkında yürütülen soruşturmada kritik bir karar çıktı. Madrid’de dosyayı yürüten Yargıç Juan Carlos Peinado, Gómez ile danışmanı Cristina Álvarez hakkında sözlü yargılama sürecinin açılmasına hükmetti.

Yaklaşık 2,5 yıldır devam eden soruşturmanın ardından Gómez’in halk jürisi önünde yargılanmasına karar verildi. Gómez hakkındaki yargılama nüfuz ticareti ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması iddialarını kapsarken, danışmanı Álvarez ise kamu kaynaklarının kötüye kullanılması iddiasıyla yargılanacak.

DOSYA MADRİD İL MAHKEMESİ’NE GİDECEK

Peinado’nun kararıyla soruşturma aşaması tamamlanırken dosyanın Madrid İl Mahkemesi’ne gönderilmesi bekleniyor. Yargılamanın ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

Karar, Yargıç Peinado’nun emekliliğine günler kala geldi. Peinado’nun 27 Eylül’de emekliye ayrılacağı bildirildi.

İKİ SUÇLAMA ÜZERİNDEN YARGILANACAK

Madrid İl Mahkemesi, daha önce dosyada Gómez’e yöneltilen bazı suçlamaları kapsam dışına çıkarmıştı. Son durumda yargılama, nüfuz ticareti ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması iddiaları üzerinden devam edecek. Gómez ve savunması suçlamaları reddediyor.

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini Gómez’in Madrid Complutense Üniversitesi’ndeki faaliyetleri oluşturuyor. Dosyada, Gómez’in konumunu bazı akademik ve mesleki ilişkilerinde kullandığı ve danışmanı Álvarez’in kamu tarafından karşılanan çalışma zamanının Gómez’in özel faaliyetlerinde kullanıldığı iddiaları bulunuyor. Bunlar yargılama konusu iddialar olup henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

13 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Davaya müdahil olan Hazte Oír, Gómez hakkında toplam 13 yıl, danışmanı Cristina Álvarez hakkında ise 6 yıl hapis cezası talep ediyor. Buna karşılık Gómez ve Álvarez’in savunmaları beraat isterken İspanya Savcılığı da suç oluşmadığı görüşüyle beraat talep ediyor.

Yargıç Peinado son kararında Gómez ve Álvarez hakkında yeni bir tutuklama veya kefalet tedbirine hükmetmedi. Gómez’in ekonomik durumunun incelenmesi amacıyla son beş yıllık gelir vergisi beyannamelerinin dosyaya alınmasına karar verildi.

HÜKÜMET KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Pedro Sanchez hükümeti ise karara tepki gösterdi. Hükümet kaynakları soruşturmayı “keyfi ve adaletsiz” olarak nitelendirerek Gómez’in masum olduğunu savundu. Bu ifadeler hükümetin görüşünü yansıtırken, Gómez hakkındaki suçlamalar halk jürisinin önüne gelecek yargılama sürecinde değerlendirilecek.