İspanya'nın güneyindeki Córdoba kenti yakınlarında bulunan beyzbol topu büyüklüğündeki kemik, Journal of Archaeological Science: Reports dergisinin Şubat sayısında yayınlanan araştırmaya göre, Kartaca generalinin savaş filleriyle ilgili tek doğrudan kanıt olabilir.

Bilindiği gibi, bu savaşçı fil türünden 37 hayvan, Hannibal ve ordusuyla birlikte İberya'yı boydan boya geçerek Pireneler'i aşıp güney Galya'ya, Alpler'i geçip İtalya'ya ulaşarak Roma'ya saldırdı.

Onların yürüyüşünün jeolojik kanıtı, dev canavarların şu anda Fransa ve İtalya sınırında bulunan bir dağ geçidinden geçerken bıraktıkları çamurlu toprak ve diğer izlerdi.

Córdoba Üniversitesi'nden arkeolog ve çalışmanın ilk yazarı Rafael Martínez Sánchez, Live Science'a verdiği demeçte, bu kemiğin “önemli bir dönüm noktası olabileceğini” söyledi. Şimdiye kadar, “bu hayvanların kullanımıyla ilgili doğrudan arkeolojik kanıt bulunmuyordu” dedi.

Gizemli kemik 2019 yılında ortaya çıkarıldı ve başlangıçta bilim insanlarını şaşırttı çünkü hiçbir yerli hayvana uymuyordu. Yıllar sonra, bu kemiğin bir filin sağ karpal kemiği, yani sağ ön bacağının “ayak bileği” olduğu, yani insanlarda bilek kemiklerine eşdeğer olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar, bu filin Kartacalılar tarafından savaş hayvanı olarak buraya getirildiğini düşünüyor.

KELT KALESİ

Kemik, Roma İmparatorluğu'nun MÖ 150 civarında bölgeyi ele geçirmesinden önce, yaklaşık 2.250 yıl öncesine ait olduğu radyokarbon tarihleme yöntemiyle tespit edilen bir toprak tabakasında, müstahkem bir İberya köyünün bulunduğu alanda yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulundu. Romalılar bu tür müstahkem köyleri oppida olarak adlandırırlardı; bu köyler genellikle eski Keltler tarafından kullanılır ve çoğunlukla tepe üstlerine inşa edilirdi, ancak bu köy savunmaya elverişli bir nehir kıvrımında bulunuyordu.

Günümüz Tunus kıyılarında bulunan antik bir şehir devleti olan Kartaca, bir Fenike kolonisi olarak kuruldu ve savaş gemileri filosu özellikle korkulan bir güçtü. Ancak orduları da güçlüydü ve Kartaca, büyük ölçüde batı Akdeniz'in stratejik bölgelerinin kontrolü için yapılan ilk iki Pön Savaşı'nda Roma Cumhuriyeti'ne karşı savaş filleri kullandı.

Araştırmacılar, İkinci Pön Savaşı (MÖ 218-201) sırasında yakınlarda konuşlanmış olan Kartaca ordusunun, Córdoba yakınlarındaki eski müstahkem köyde bir savaşa karıştığını ve filin bu savaşta öldürüldüğünü yazdılar.

Araştırmacılar, bu bölgede askeri bir çatışmanın diğer belirtileri olarak, Kartaca mancınıklarının mühimmatı olduğunu düşündükleri 12 adet küresel taş buldular.

Araştırmacılar, filin iskeletinin çoğunun çürümüş gibi göründüğünü, ancak el bileği kemiğinin yıkılmış bir duvar tarafından korunduğunu yazdılar. Ancak, kemik taşınabilecek kadar küçük olduğu için hatıra olarak alınmış olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyorlar.

Martínez Sánchez, hayvanın Asya fili (Elephas maximus indicus) olup olmadığını belirlemenin mümkün olmadığını söyledi. Bu tür, Birinci Pön Savaşı'ndan yaklaşık 10 yıl önce Romalılara karşı Epirus Kralı Pyrrhus (adını taşıyan “Pyrrhic Victory” ile tanınan) tarafından kullanılmıştı. Diğer bir olasılık ise, Kartacalıların savaş hayvanları olarak tercih ettikleri, şu anda soyu tükenmiş bir Afrika fili türü olmasıydı.

HANNİBAL'IN YÜRÜYÜŞÜ

Kartaca generali ve asilzade Hannibal Barca, MÖ 218 civarında Roma'ya ünlü saldırısını başlattı ve ordularını Batı Avrupa'dan geçerek İtalya'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkardı.

Savaş filleri çoğu Alpleri geçerken öldü, ancak Hannibal'ın orduları İtalya'da Romalılara karşı uzun yıllar boyunca zafer kazandı.