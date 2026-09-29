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Kaynak: AA

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), eylül ayına ilişkin Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon temmuzda yüzde 3,9 ve ağustosta yüzde 4,6 iken eylülde yüzde 5’e fırladı. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen bu ivmeyle birlikte ülkede tüketici fiyatları üst üste sekizinci ayda da yükselişini sürdürerek Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Aylık bazda TÜFE, ağustostaki yüzde 0,7'lik tırmanışın ardından eylülde yüzde 0,6 artış gösterdi.

Enflasyondaki sert yükselişte, Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların ham petrol piyasalarında yarattığı dalgalanmalar sonucu fırlayan akaryakıt maliyetleri ana etken oldu. Geçen yılın aynı döneminde düşüş kaydeden akaryakıt fiyatlarının bu yıl eylülde yönünü yukarı çevirmesi ve yoğun geçen yaz sezonunun ardından paket tur fiyatlarındaki gerilemenin önceki yıllara kıyasla daha kısıtlı kalması fiyat baskılarını artırdı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN HEDEFİ AŞILDI

Avro Bölgesi genelinden daha güçlü bir büyüme performansı sergilemesine karşın İspanya, bölgedeki en yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Avro Bölgesi'nde ağustosta yıllık enflasyon yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçmişti. İspanya'da yüzde 5'e ulaşan rakamlar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) orta vadeli yüzde 2'lik resmi hedefinin belirgin şekilde üzerinde kalırken, bu durumun ekonomi yönetimi ile faiz politikalarını belirleyen ECB üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.