Dünya Turizm Örgütü’nün (DTÖ) 2025 yılına ait “en çok turist çeken ülkeler” sıralamasında 102 milyon ziyaretçiyle Fransa’nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya (96,8 milyon), ekonomisinde kritik bir rol oynayan turizm sektöründe büyümesini sürdürüyor.

INE’nin açıkladığı verilere göre, 2026’nın ilk üç ayında ülkeye gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,4 artarak 26,6 milyona ulaştı.

Ayrıca aynı dönemde turistlerin toplam harcamaları 36 milyar 703 milyon avroya çıkarak 2025’in ilk çeyreğine göre %6,7 yükseldi. Böylece hem ziyaretçi sayısı hem de turizm gelirleri açısından yeni bir rekor kaydedildi.

Sadece nisan ayında ise İspanya’yı 9,05 milyon turist ziyaret ederken, bu turistlerin yaptığı harcama 11 milyar 686 milyon avro olarak açıklandı.

Turizm sektörü, 2025 yılında İspanya’nın gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) 218 milyar 459 milyon avro katkı sağlayarak ekonomide %2,5’lik reel büyüme oluşturmuş ve toplam ekonomik üretimin yaklaşık %13’ünü oluşturmuştu.