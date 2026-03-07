Sosyal medyada son günlerde Türkiye ile İspanya arasında karşılıklı dostluk paylaşımları dikkat çekiyor. İki ülke kullanıcıları X platformunda birbirlerine destek ve sevgi mesajları gönderirken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de bu akıma katıldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sarıgül, eline aldığı sarı çiçeklerle İspanya Başkonsolosluğu’na gittiği anları video olarak paylaştı.

Paylaşımında İspanya halkına selam gönderen Sarıgül, videoya “Dostluk, dayanışma ve barış için buradayız. İspanya halkına selamlarımızı iletiyoruz” notunu düştü. Videoda konuşan Sarıgül, “Hak eden yere gidiyoruz, demokrasiye gidiyoruz. İspanya Başkonsolosluğu’na gidiyoruz. Çiçeklerimiz İspanya halkına, çiçeklerimiz İspanya Başbakanı’na” ifadelerini kullandı.

Sarıgül’ün paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.