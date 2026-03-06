Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk, son günlerde sosyal medyada da gündem oldu. Bu konuda dikkat çeken bir paylaşım da İspanya’nın Deportivo La Coruña kulübünden geldi.

İspanyol kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugünkü antrenmanı Türk dostlarımıza adıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deportivo La Coruña taraftarlarının zaman zaman “Los Turcos” (Türkler) olarak anılması da futbol dünyasında merak edilen lakaplardan biri olarak biliniyor. İlk bakışta Türkiye ile doğrudan bir bağ olduğu düşünülse de bu ifade, kulübün tribün kültüründe ortaya çıkan sembolik bir geleneğe dayanıyor.

1990’lı yıllarda Riazor Stadı’nda bazı taraftar grupları maçlarda Türk bayrakları açmaya başladı. Bunun nedeni Türkiye ile doğrudan bir bağdan çok, Avrupa’da Türk taraftarlarının tutkulu tribün atmosferiyle özdeşleşmesi olarak gösteriliyor. Taraftarlar da bu güçlü atmosferi simgelemek için Türk bayrağını tribün koreografilerinde kullanmayı tercih etti.

Bu nedenle Deportivo La Coruña taraftarlarının “Los Turcos” olarak anılması, iki ülke arasındaki sembolik dostluğun futbol tribünlerine yansıması olarak değerlendiriliyor.