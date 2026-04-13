İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İspanya’nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, İran’ın kuzeyindeki Astara sınır kapısından ülkeye giriş yaptı.

Diplomatik ekibiyle birlikte Tahran’a dönen Büyükelçi, faaliyetlerine yeniden başladıklarını açıkladı.

Ülkesinin Tahran Büyükelçiliğini “barış çabalarına katkı” sağlamak amacıyla yeniden açtığını belirten Gaspar, şu ifadeleri kullandı:

“İspanyol hükümetinin politikaları doğrultusunda, ikili işbirliğini ve kalıcı barışı güçlendirmek amacıyla, bölgenin altyapısını ziyaret etmek ve ekonomik ve yatırım kapasitelerini incelemek gündemde.”

İspanya’nın İran ile diplomatik ilişkileri geliştirmenin yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini de değerlendirdiğini aktaran Büyükelçi, sonraki aşamalarda ortak işbirliği fırsatları oluşturmayı umduğunu dile getirdi.

İspanya, ateşkesin ardından Tahran Büyükelçiliğini yeniden açarak, ABD-İsrail’in İran’a saldırıları sonucunda başlayan savaş sonrasında İran’da diplomatik varlığını yeniden tesis eden ilk Batılı ülke oldu.