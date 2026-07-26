Kaynak: AA

İspanya’nın Madrid ve Avila kentlerinde başlayan 2 büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin edilirken yangınlar hala devam ediyor. İspanya hükümetinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle Madrid'den 30 bin, Avila'dan 29 bin 488 kişi olmak üzere 59 bin 488 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

Yapılan açıklamada, bu iki kentte yaklaşık 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildiği belirtilirken yerel yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının, 1201 askeri personel, 400 kara aracı, 1300 güvenlik gücü, 110 sivil savunma personeli ve 20 hava aracıyla devam ettiğini bildirdi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Madrid ve Avila'daki yangınların yanı sıra Leon, Huesca, Teruel ve Cordoba'da da orman yangınları sürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada "yangının karmaşık ve rüzgarların değişken" olduğunu ifade etti. Sanchez, 2026'da şu ana kadar ülkede yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi.