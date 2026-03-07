İspanya Başbakanı ve İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Genel Sekreteri Pedro Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türk kullanıcıları selamladı. Sanchez, Soria kentinde düzenlenen mitingden görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşarak Türk sosyal medya topluluğuna mesaj gönderdi.

Paylaşımında, “Soria mitinginden bana gönderilen anlar. Türk Twitter topluluğuna selamlar” notunu düşen Sanchez’in videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Videoda mitinge katılan kalabalığın “No a la guerra” (Savaşa hayır) sloganları attığı görülürken, bazı katılımcıların Türk bayrakları taşıması dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili sık sık açıklamalar yapan Sanchez yönetimi, savaş karşıtı tutumuyla öne çıkıyor. İspanya hükümeti, Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alırken, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarını da eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Sanchez’in paylaşımı, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arasında büyük beğeni topladı.