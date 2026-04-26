ABD Başkanlık döneminde ilk kez Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılan Donald Trump, beklenmedik bir saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Etkinlik alanında yankılanan silah sesleri ve yaşanan arbede sonrası güvenlik güçleri Trump ve eşini koruma altına alırken, saldırıya dünya liderlerinden tepki gecikmedi.

SANCHEZ: "İNSANLIK ANCAK BARIŞLA İLERLEYEBİLİR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı şu sözlerle kınadı:

"Başkan Donald Trump'a yönelik bu gece gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla çözüm değildir. İnsanlık ancak demokrasi, birlikte yaşama ve barış yoluyla ilerleyebilir."

TRUMP APAR TOPAR TAHLİYE EDİLDİ

Otelde düzenlenen etkinlik sırasında salonda bir anda bağrışmalar ve silah sesleri yükseldi. Gizli Servis ajanları, Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump’ı koruma çemberine alarak etkinlik alanından hızla uzaklaştırdı. Güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle saldırganın yakalandığı bildirildi.

GİZLİ SERVİS GÖREVLİSİ YARALANDI

Yaşanan kaos sırasında Trump çiftinin yara almadan kurtulduğu, ancak saldırıyı engellemeye çalışan bir Gizli Servis görevlisinin yaralandığı açıklandı. Güvenlik güçleri, olayın ardından otel çevresinde kuş uçurtmazken, saldırganın kimliği ve amacı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.