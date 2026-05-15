İsrail’in Gazze’ye yönelik ‘soykırım’ boyutundaki saldırılarına tepki gösteren ülkeler, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılmasını talep etmişti. Hatta 5 ülke, İsrail’in yarışmaya katılması durumunda boykot edeceklerini belirtmişti.

Avrupa Yayın Birliği’nin İsrail’i yarışmadan çıkarmaması üzerine İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan Eurovision’dan çekilme kararlarını resmen duyurdu. Sanchez, yarışmadan adaletsizliğe karşı durmak için çekildiklerini belirterek İsrail’e çifte standart uygulandığını söyledi.

Sanchez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl farklı olacak. Bildiğiniz gibi aylar önce, İspanya Radyo Televizyon Kurumu (RTVE), tutarlı ve ayrıca gerekli olduğuna inandığım bir karar aldı: Adaletsizliğe karşı durmak.

Bu nedenle İspanya, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Çünkü insan haklarına ve uluslararası hukuka olan bağlılığımız, kendisini kültür aracılığıyla da ifade eder. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde festivalden uzaklaştırılmıştı ve İspanya bu kararı desteklemişti. Bu ilkeler İsrail söz konusu olduğunda da uygulanmalıdır; çifte standart olamaz.

İspanya, tam da barışı teşvik etmek, bizi birbirimize yakınlaştırmak ve Avrupa kıtasının çeşitliliğini kutlamak için doğan bu festivale her zaman bağlı kalmıştır. Ancak yasa dışı savaş ve soykırım karşısında sessiz kalmak bir seçenek değildir. Gazze'de ve Lübnan'da olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız. Bu bir tutarlılık, sorumluluk ve insanlık meselesidir.

Ve bu arada, tek biz değiliz. Bu yılki yarışmaya İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya gibi ülkeler de katılmayacak. Festivalden uzaklaşan Avrupa'nın dört bir yanındaki pek çok hayranın desteği de olmayacak.

Bu yıl, bu yüzden farklı olacak, evet. Viyana'da olmayacağız ama bunu tarihin doğru tarafında olmanın verdiği inançla yapacağız."