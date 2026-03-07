İspanya’da bir sosyal medya kullanıcısının Adalet Bakanı Félix Bolaños’u milli sporcu Yusuf Dikeç’e benzetmesi gündem yarattı. Paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum” diyerek Türklere selam gönderdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına ilişkin İspanya’nın tavrı sonrası, Türkiye ile İspanya kullanıcıları sosyal medyada dayanışma göstermeye devam ediyor. Ülkeler arası karşılıklı paylaşımlara bir yenisi eklendi.

Bir İspanyol sosyal medya hesabı, Bakan Bolaños’un fotoğrafını Dikeç’in görseliyle yan yana koyarak benzerlik esprisi yaptı.

Gönderi kısa sürede büyük ilgi gördü; 1 milyondan fazla görüntüleme aldı ve binlerce kez paylaşıldı.

BAKAN BOLAÑOS’TAN YANIT GELDİ

Paylaşım, Adalet Bakanı’nın da dikkatini çekti. Bolaños, alıntıladığı gönderide Türklere selam yolladı.

X hesabından yaptığı açıklamada Bakan, şunları söyledi:

“Türkler buna bayılacak. Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Keşke ben de o tür bir hedefim olsaydı. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler.”

Bolaños’un mesajı kısa sürede çok sayıda Türk sosyal medya kullanıcısı tarafından tekrar paylaşıldı.