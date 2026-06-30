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Kaynak: AA

Bakan Albares, Venezeula'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yapılan arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan İspanyol ekiplerle ilgili basına bilgi verdi.

Albares, şimdiye kadar 19 İspanyol'un cesedine ulaşıldığını, 144 İspanyol'un kayıp olduğunu ancak bunlardan 12'sinin yerinin tespit edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığına bağlı olan İspanyol Uluslararası İşbirliği Ajansına ait yeni bir ekibin sahra hastanesi kurması için yarın bölgeye gönderileceğini belirten Albares, bu ekibin depremde yaralanan çok sayıda kişinin tedavisi amacıyla görev yapacağını ifade etti.

Albares, "Çok sayıda yaralının tedavisi için bir sahra hastanesi şu anda hayati önem taşımaktadır. İspanya'nın kurtarma çalışmalarına desteği de kararlılıkla devam edecektir. Dost Venezuela halkını gerektiği sürece destekleyeceğiz. Bu vahim ve acil durum koşullarında tam dayanışma içindeyiz." diye konuştu.