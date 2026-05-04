Mart ayında 47,9 olarak ölçülen manşet PMI, nisanda 45,7’ye düşerek imalat sektöründe daralmanın hız kazandığını gösterdi. Bu seviye, ikinci çeyreğin üretim faaliyetleri açısından zayıf başladığını ortaya koydu.

ÜRETİMDE PANDEMİ SONRASI EN SERT DÜŞÜŞ

İmalat sanayi üretimi, Eylül 2024’teki seviyeye benzer şekilde, Kovid-19 salgınından bu yana en hızlı daralma oranına ulaştı. Böylece sektördeki yavaşlama eğilimi 25. aya taşındı.

Anket katılımcılarının önemli bir bölümü, üretimdeki düşüşte Orta Doğu’daki savaşın etkili olduğunu belirtti.

SİPARİŞLERDE GERİLEME HIZLANDI

Toplam yeni siparişler ile ihracat siparişlerindeki düşüş, mart ayına kıyasla daha belirgin hale geldi. Talepteki zayıflamada özellikle artan enflasyonist baskılar etkili oldu.

MALİYETLER YÜKSELDİ, FİYAT ARTIŞLARI HIZLANDI

Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste beşinci ay artarak Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Nihai ürün fiyatlarında ise iki yılı aşkın sürenin en sert artışı kaydedildi.

Firmalar, maliyet artışlarının başlıca nedenleri arasında akaryakıt ve petrol fiyatlarındaki yükselişi gösterdi.

TEDARİK ZİNCİRİNDE BOZULMA DERİNLEŞTİ

Nisan ayında tedarikçilerin teslimat süreleri belirgin şekilde uzadı. Tedarikçi performansındaki bozulma, Şubat 2023’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Zayıf talep nedeniyle firmalar; istihdam, satın alma faaliyetleri ve stoklarını azaltmayı sürdürdü. Girdi stoklarındaki düşüş ise son 6 yılın en hızlı seviyesine ulaştı.

10 SEKTÖRDEN 9’UNDA ÜRETİM YAVAŞLADI

İSO Sektörel PMI raporuna göre, nisan ayında izlenen 10 sektörün 9’unda üretim geriledi. Üretim ve sipariş artışı görülen tek sektör giyim ve deri ürünleri oldu. Bu sektörde 10 aylık daralma süreci sona erdi.

En sert üretim düşüşü ise bir önceki ay büyüme kaydeden kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe yaşandı.

TEKSTİLDE SİPARİŞ VE İHRACAT DÜŞÜŞÜ ÖNE ÇIKTI

Yeni siparişlerdeki en güçlü gerileme tekstil sektöründe görülürken, ihracat siparişleri de yine tekstil öncülüğünde tüm sektörlerde azaldı.

Giyim ve deri ürünleri ile makine ve metal ürünlerinde ise ihracat kaybı daha sınırlı düzeyde gerçekleşti.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Düşük iş yükü nedeniyle sektörlerin büyük bölümünde istihdam azaldı. Çalışan sayısı yalnızca giyim ve deri ürünleri ile elektrikli ve elektronik ürünlerde arttı.

İstihdamdaki en belirgin düşüş ise ana metal sanayisinde kaydedildi.

MALİYET ARTIŞINDA KİMYA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Girdi maliyetleri 10 sektörün 8’inde artış gösterdi. En sert maliyet yükselişi, enflasyonun 27 ayın zirvesine ulaştığı kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe gerçekleşti.

En sınırlı maliyet artışı ise makine ve metal ürünlerinde görüldü.

S&P GLOBAL: SAVAŞIN ETKİSİ ARTTI

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Orta Doğu’daki savaşın Türk imalat sektörü üzerindeki etkisinin nisan ayında daha da belirginleştiğini ifade etti.

Harker, firmaların zayıf talep, artan enflasyon ve tedarik zinciri aksamalarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu belirsizliklerin şirketleri daha temkinli davranmaya ittiğini vurguladı.

TOPARLANMA BEKLENTİSİ SAVAŞIN SEYRİNE BAĞLI

İmalatçılar, önümüzdeki dönemde toparlanmanın yeniden başlaması için jeopolitik risklerin azalmasını bekliyor. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin sektörün yönü üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.