Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürüyor. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Rej Manaj’ın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

HEDEF PLAY-OFF

Taşdemir, “Milli araya girdik. Son 3 haftada aldığımız 3 galibiyet bizi hedeflediğimiz play-off’un kıyısına yaklaştırdı. Ancak 6 maçımız daha var ve hiçbir şey garantilenmiş değil. Kalan maçlardan gerekli puanları alıp play-off’a girmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

5 Nisan Pazar günü oynanacak Esenler Erokspor maçını değerlendiren Taşdemir, “Erokspor ligde kaliteli, hızlı ve deneyimli oyunculara sahip iyi bir takım. Bu maç dahil her maç zor. Sakat oyuncularımızın yerine uzun zamandır oynamayanlara şans verdik ve gösterdikleri reaksiyon bizi memnun etti. Sakatlarımız dönerse takım ritmini daha da artırırız” ifadelerini kullandı.

"REY MANAJ’IN SAKATLIĞI CİDDİ"

Taşdemir sakat oyuncuların durumuyla ilgili, “Mert Çelik takımla çalışmalara başladı. Charisis ve Uğur Çiftçi de yakında katılacak. Rey Manaj’ın sakatlığı ciddi; muhtemelen 3 maçı kaçıracak. Sonraki maçlara yetişirse çok iyi olur” dedi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ve ısınma çalışmaları ile başlayan idman, istasyon ve top kapma çalışmalarıyla devam etti, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Ellisekiz taraftar grubu da idmanı ziyaret ederek takıma moral verdi. Teknik Direktör Taşdemir ve futbolculara tezahüratlarla destek olan taraftarlar, takıma tatlı ikramında bulundu.