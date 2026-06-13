Kaynak: AA

Killarney Park'ta gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yüksek, hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Dünya Kupası heyecanını uzun yıllar sonra yeniden yaşatacak olmanın mutluluğunu taşıdıklarını belirten milli oyuncu, "İlk karşılaşmamıza çıkmak için geri sayıma başladık. Ülkemiz, uzun bir aranın ardından yeniden Dünya Kupası atmosferine dahil oluyor. Takım olarak büyük bir motivasyona sahibiz. Bu duyguyu sahaya en doğru şekilde yansıtmak ve taraftarlarımıza unutulmaz bir turnuva yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ÇIKINCA TEK DÜŞÜNCEMİZ MAÇ OLACAK"

Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olmasının kendisinde oluşturduğu duygularla ilgili konuşan Yüksek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktaya gelirken yaşadığım tüm zorluklar aklımdan geçecek. Eğer forma şansı bulursam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Oynamadığım senaryoda da takım arkadaşlarımı desteklemeye devam edeceğim. Şu an burada bulunmak bile benim için çok özel. Milli formayla Dünya Kupası'nda mücadele etmek her futbolcunun hayalini süsler. Bu duyguyu yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Böyle hedefleri olan tüm oyuncuların aynı gururu tatmasını temenni ederim. Bu kadronun parçası olduk ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Kadromuzdaki birçok isim ilk kez Dünya Kupası atmosferini yaşayacak. Bu nedenle herkes ayrı bir heyecan taşıyor. Ancak maç başladığında tüm dikkatimizi sahaya vereceğiz. Şu anda ise bu mutluluğun tadını çıkarıyoruz."

"TEKNİK EKİP HAZIRLIKLARI DETAYLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR"

Avustralya karşılaşmasına yönelik hazırlıkları değerlendiren milli futbolcu, teknik heyetin rakip analizleri üzerinde yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Yüksek, "Rakibimize yönelik gerekli çalışmalar yapıldı. Son değerlendirmeler de tamamlandıktan sonra karşılaşmaya en iyi şekilde hazır olacağız." dedi.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın da turnuvanın öneminin farkında olduğunu belirten milli futbolcu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hocamızın da bu organizasyona büyük önem verdiğini görüyoruz. Futbolculuk kariyerinde yaşadığı duyguları şimdi teknik adam olarak farklı bir rolde deneyimliyor. Milli takımımıza kattığı enerji ve yaklaşımı oyuncular üzerinde olumlu bir etki oluşturuyor. Dünya Kupası'nın ne kadar özel bir platform olduğunu sürekli hatırlatıyor. Hazırlık sürecinde maksimum konsantrasyonla çalışmamız gerektiğini vurguluyor. Takım olarak bu anlayışı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz."