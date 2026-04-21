Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenmesinin ardından İsmail Yüksek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, hem maç sonunu hem de son haftalardaki tabloyu sert ifadelerle değerlendirdi.

İSMAİL YÜKSEK: 'DRAMATİK BİR SON'

Karşılaşmanın son bölümüne değinen İsmail Yüksek, “Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik.Oraya bırakmamız daha büyük hata.” dedi.

'TEK KELİMEYLE REZİLLİK'

Takım performansına sert sözlerle yüklenen İsmail Yüksek, “Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyorum. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya.” şeklinde konuştu.

'DERBİYE DAHA CİDDİ HAZIRLANMALIYIZ'

Önlerindeki kritik maça odaklanmaları gerektiğini belirten yıldız futbolcu, “Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım.Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık.” ifadelerini kullandı.