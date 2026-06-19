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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabındaki bir hareketiyle gündem oldu. Milli futbolcunun, ünlü DJ Mahmut Orhan'ın sevgilisi Daria Yakubchik'in paylaşımını kısa süreliğine yeniden paylaşması dikkat çekti.

KISA SÜREDE FARK EDİLDİ

Rus model Daria Yakubchik'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı repost eden İsmail Yüksek'in bu hamlesi, kullanıcıların gözünden kaçmadı. Kısa sürede fark edilen paylaşımın ekran görüntüleri sosyal medyada yayılmaya başladı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Yaşanan gelişmenin ardından İsmail Yüksek'in söz konusu yeniden paylaşımı hesabından kaldırdığı görüldü. Milli futbolcunun paylaşımı bilinçli olarak mı yaptığı yoksa yanlışlıkla mı repost ettiği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.