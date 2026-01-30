Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek maç sonu açıklamalarda bulundu.

İSMAİL YÜKSEK: 'TARAFTARIN EMEĞİNE LAYIK BİR OYUN DEĞİLDİ'

Taraftarların verdiği emeğe layık bir oyun sergileyemediklerini ifade eden İsmail Yüksek, "Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz." dedi.

'ÇOK DAHA İYİ BİR FENERBAHÇE İZLETMELİYİZ'

İkinci yarıda oyunan erken alınmasının ise sakatlık riskine karşı bir önlem olduğunu belirten milli oyuncu, "Göztepe maçında ağrım olmuştu, riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım." ifadelerini kullandı.