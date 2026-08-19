Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Macaristan’da düzenlenen kurultayın açılışını gerçekleştirmişti. Zorlu, organizasyonun açılışında yaptığı açıklamada önümüzdeki yıldan itibaren bu etkinliğe daha fazla önem vereceklerini, organizasyona derinlik, anlam ve ruh kazandıracaklarını ifade etmişti. Siyasilerin ilgisine ve kurultayın geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, organizasyonun niteliğine yönelik dikkat çeken eleştiriler de gündeme geldi.

Gazeteci İsmail Türk, Bugaç bölgesindeki organizasyonun boyutunu ve Türk dünyası üzerindeki algısını kaleme aldığı yazısında, kurultayın bazı ülkeler ve siyasi aktörler tarafından bir iç politika malzemesi ile propagandaya dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

GÖSTERİ VAR, KALICI ESER VE KURUMSAL HAFIZA YOK

Organizasyona yedi kez bizzat katıldığını belirten İsmail Türk, Bugaç’ta düzenlenen etkinliğin Türk dünyasının büyük kurultayı olarak sunulmasını eleştirdi. Etkinliğin bir kültür festivali veya tarihî canlandırma olarak kıymetli olduğunu ancak "Turan Kurultayı" adının sorumluluğunu taşımadığını ifade eden Türk; dil birliği, ortak alfabe, bilimsel projeler, öğrenci değişimleri ve somut karar mekanizmalarının eksikliğine dikkat çekti. Onca seneye rağmen kütüphanelerde kalıcı bir külliyat oluşmadığını ifade eden Türk, organizasyonun zamanla fikri bir platform olmaktan çıkıp sadece fotoğraf çektirilen bir gösteriye dönüştüğünü kaydetti.

DEVLET İMKÂNLARI VE DİPLOMA

Gazeteci İsmail Türk, Macaristan’da düzenlenen Turan Kurultayı’nın bazı ülkelerce siyaset malzemesi ve propagandaya dönüştürüldüğünü vurguladı. Yedi kez katıldığı organizasyonun boyutunu ve Türk dünyasındaki algısını eleştiren Türk, Bugaç’taki etkinliğin kalıcı bir eser üretmek yerine fotoğraflı bir gösteride kaldığına dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Macaristan’da düzenlenen kurultayın açılışını gerçekleştirmişti. Zorlu, organizasyonun açılışında yaptığı açıklamada önümüzdeki yıldan itibaren bu etkinliğe daha fazla önem vereceklerini, organizasyona derinlik, anlam ve ruh kazandıracaklarını ifade etmişti. Siyasilerin ilgisine ve kurultayın geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, organizasyonun niteliğine yönelik dikkat çeken eleştiriler de gündeme geldi.

Gazeteci İsmail Türk, Bugaç bölgesindeki organizasyonun boyutunu ve Türk dünyası üzerindeki algısını kaleme aldığı yazısında, kurultayın bazı ülkeler ve siyasi aktörler tarafından bir iç politika malzemesi ile propagandaya dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

GÖSTERİ VAR, KALICI ESER VE KURUMSAL HAFIZA YOK

Organizasyona yedi kez bizzat katıldığını belirten İsmail Türk, Bugaç’ta düzenlenen etkinliğin Türk dünyasının büyük kurultayı olarak sunulmasını eleştirdi. Etkinliğin bir kültür festivali veya tarihî canlandırma olarak kıymetli olduğunu ancak "Turan Kurultayı" adının sorumluluğunu taşımadığını ifade eden Türk; dil birliği, ortak alfabe, bilimsel projeler, öğrenci değişimleri ve somut karar mekanizmalarının eksikliğine dikkat çekti. Onca seneye rağmen kütüphanelerde kalıcı bir külliyat oluşmadığını ifade eden Türk, organizasyonun zamanla fikri bir platform olmaktan çıkıp sadece fotoğraf çektirilen bir gösteriye dönüştüğünü kaydetti.

DEVLET İMKÂNLARI VE DİPLOMASİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Yazıda, Türkiye'deki Kamu kurumlarının Macaristan'da yürüttüğü diplomatik ve kültürel faaliyetlerin tamamının kurultayın başarısı gibi gösterilmesinin yanlış olduğu ifade edildi. Türkiye'nin Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla dünyanın dört bir yanında zaten kültür diplomasisi yürüttüğünü belirten Türk, devlet imkânlarının şeffaf ve kamu yararına uygun kullanılması gerektiğini hatırlattı. Avrupa’da Türklere en çok vize reddi veren ülkelerden birinin Macaristan olduğuna da değinen gazeteci, bu tür çelişkiler karşısında somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

‘YAPIYORMUŞ GİBİ YAPMAK EN BÜYÜK TEHLİKEDİR’

Turan idealinin otağ, at, ok ve tarihî kıyafetlere hapsedilmemesi gerektiğini vurgulayan İsmail Türk, "Turan bir film seti değildir" değerlendirmesinde bulundu. Gerçek bir kurultayın geçmişi geleceğe bağlaması gerektiğini ifade eden Türk; bilim insanlarının, gençlerin, girişimcilerin ve sanatçıların ortak projeler ürettiği, bağlayıcı kararların alındığı ve sonuçların takip edildiği şeffaf bir yapının kurulması çağrısında bulundu.

Yazıda, Türkiye'deki Kamu kurumlarının Macaristan'da yürüttüğü diplomatik ve kültürel faaliyetlerin tamamının kurultayın başarısı gibi gösterilmesinin yanlış olduğu ifade edildi. Türkiye'nin Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla dünyanın dört bir yanında zaten kültür diplomasisi yürüttüğünü belirten Türk, devlet imkânlarının şeffaf ve kamu yararına uygun kullanılması gerektiğini hatırlattı. Avrupa’da Türklere en çok vize reddi veren ülkelerden birinin Macaristan olduğuna da değinen gazeteci, bu tür çelişkiler karşısında somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

‘YAPIYORMUŞ GİBİ YAPMAK EN BÜYÜK TEHLİKEDİR’

Turan idealinin otağ, at, ok ve tarihî kıyafetlere hapsedilmemesi gerektiğini vurgulayan İsmail Türk, "Turan bir film seti değildir" değerlendirmesinde bulundu. Gerçek bir kurultayın geçmişi geleceğe bağlaması gerektiğini ifade eden Türk; bilim insanlarının, gençlerin, girişimcilerin ve sanatçıların ortak projeler ürettiği, bağlayıcı kararların alındığı ve sonuçların takip edildiği şeffaf bir yapının kurulması çağrısında bulundu.