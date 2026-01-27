Gazetemizin Yazarı İsmail Türk, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve İpekyolu Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen 22. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreninde, “Bağımsız Medya Ödülü”nün sahibi oldu.

Siyaset, diplomasi, ekonomi ve medya dünyasından birçok önemli ismin katıldığı görkemli gecede, İsmail Türk’ün aldığı ödül ve yaptığı konuşma törene damga vurdu. Bağımsız gazetecilik anlayışından ödün vermeyen, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmeyi ilke edinen yayın politikası nedeniyle Türk, jüri tarafından ödüle layık görüldü.

"TURAN’I GECİKTİREBİLİRSİNİZ AMA ASLA ÖNLEYEMEZSİNİZ"

Ödülünü Prof. Dr. Aydın Novrozoğlu ile Turkish Development Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Uğural’ın elinden alan İsmail Türk, teşekkür konuşmasında Türk dünyasının birlik ve geleceğine dikkat çekti. Türk, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sultan Galiyev’i rahmetle anıyorum. İnfaz edilmeden önceki son sözü; ‘Türk dünyasını, Turan’ı geciktirebilirsiniz ama asla önleyemezsiniz’ olmuştur. İşte o günün bugün olduğunu düşünüyorum.”

Türk’ün konuşması salonda uzun süre alkışlanırken, ödülü takdim eden Ramazan Uğural,

“Bu anlamlı ödülü bizim elimizden almanız bizim için de bir şereftir. Yolunuz açık olsun” sözleriyle tebriklerini iletti.