Yalova'da 27 Aralık'ta yapılan IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı. Çatışmada üç polis memuru hayatını kaybetmiş, yedi polis ve bir bekçi de yaralanmıştı. Çatışmada altı terörist ölü ele geçirilmişti; beş şüphelinin de gözaltına alındığı bildirilmişti.

SIRA EMNİYETTE İDDİASI

Yalova Valisi Hülya Kaya, üç polisin şehit olduğu IŞİD saldırısının ardından merkeze çekilmişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz ise IŞİD saldırısına dair kritik bilgi ve kulisler paylaştı. Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in merkeze çekileceğini öne sürdü.

"BOMBA" DETAYI

Olay anına dair yargı ve emniyet kaynaklarında yer alan bilgileri paylaşan Saymaz, şunları paylaştı:

“Polisler saat 01.30’da Terörle Mücadele Şubesi’nde toplanıyor. Bir arama kararıyla eve gidiliyor. Saat 2’de eve varılıyor. Terörle Mücadele Şubesi ekibi biri kadın 11 polisten oluşuyor. Altı erkek polis avluya giriyor. Ev güven telkin etmediği için kadın polis “Biraz sonra gelirsin” denilerek, dışarıda bırakılıyor. Asayiş Şubesi’nden dört polis de çevre güvenliği için bekliyor. Önceden evde kadın ve çocuk olduğu bilgisi verildiği için dikkatli hareket ediliyor.

Zile basılıyor. Evdekiler o saatte ayakta, uyumuyor. Ancak kapı açılmıyor. Bir kadın cama çıkıp “Kafirlere kapıyı açmayız” diyor. Camlarda çocuklar beliriyor. Sağ ve sol camlardan sineklikler kaldırılıyor. Pompalı tüfeklerle çapraz ateş başlıyor. Polislerin tamamı yaralanıyor.

Bazıları siper alıyor. Bir polis çamaşır makinesinin arkasına, diğeri ise bir tahtanın altına giriyor. Bulundukları siperden karşılık veriyorlar. Teröristler spot ışıklar tutarak ateşe devam ediyor. Şarjör bile değiştirmiyorlar. Pompalı tüfeklerle kurşun yağdırıyorlar.

Yaralı polisler takviye ekip istiyor. Dışarıda beklemekten olan Asayiş Şubesi’nden dört polis de yaralanıyor. Evden bomba atılma ihtimali olduğundan hemen müdahale edemiyorlar”

Saymaz ayrıca IŞİD’çilerin hazırlıklı olduğunu, yılbaşından ötürü evde silah ve mermi yığınağı yaptıklarını kaynaklardan bilgi olarak paylaştı. Saymaz, bir başka kaynağın ise şu ifadeleri kullandığı aktardı:

“Bunlar büyük bir eylem yapacaktı. Üç şehit ve yaralı çocukların kanları Türkiye’nin bir büyük beladan kurtulmasına, daha büyük bir eylemle karşı karşıya kalmasına engel oldu.”

TERKOĞLU DA DEMİŞTİ

Barış Terkoğlu, Yalova'da IŞİD'e yönelik düzenlenen ve üç polisin şehit olduğu operasyonla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı anlattı. Terkoğlu bulunan silahlara değinerek, "Çok büyük ihtimalle yılbaşında bir silahlı eylem planlıyorlardı" demişti.