Hülya Avşar'ın başörtülü bir karaktere hayat verdiği ATV dizisi "Aynı Yağmurun Altında", domuz eti sahnesiyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide, "Tülin" karakteri, muhafazakar aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram etti. Yayınlanan sahne sosyal medyada "yaşam tarzı" merkezli eleştiriler yapılıyor.

İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayında konuyla ilgili Hülya Avşar’a sert çıktı. Saymaz'ın Hülya Avşar’a "70 yaşına geldin artık ya... Başörtülü kızlar okula giremediklerinde sesini çıkaramadın da 50 yıl sonra şimdi mi aklına geldi bu işler?" çıkışı sosyal medyada da gündem oldu.

Saymaz'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

'BAŞÖRTÜLÜ KIZLAR OKULA GİDEMEDİKLERİNDE SESİNİ ÇIKARMADIN DA...'

“70 yaşına geldin artık ya… Şu toplumun hayrete düştüğü hangi davranış varsa orada sen varsın. Toplumun hayrete düştüğü hangi davranış varsa orada sen varsın. Toplumun bu kadar mı olur mu dediği türlü türlü halleri düşmüşsün yaptığın işlere bak. Kaç yıldır sahnede varsın, kültür hayatında varsın. Başörtülü kızlar okula giremediklerinde sesini çıkaramadın da 50 yıl sonra şimdi mi aklına geldi bu işler?

'İNSANLAR KARAKOLLARDA İŞKENCELERLE ÖLÜRKEN...'

İnsanlar dilini konuşamadığı için Kürtçe müzik yapamadığı için sesini çıkaramadın da, insanlar karakollarda işkencelerLe ölürken sesini çıkarmadın da, terör eylemleri oldu, sokaklarda insanlar terör örgütlerinin hedefi oldu sesini çıkarmadın da, hiçbir sorumluluk hissetmedin de bugün burada mı aklına geldi bu işler?

'PARANIN OLMADIĞI BİR YERDE HÜLYA AVŞAR'I GÖRMÜYORUM'

Türkiye'de olmayan bir sorunu dizi sahnesine taşırken mi aklına geldi. Hiç mi sorumluluk hissiniz yok bu memelekete dair. Bu ana kadar ben Hülya Avşar'ın bir ağaç kesilsin de sesini çıkarsın ben görmüş değilim. Bir tane toplumun ortak hissiyatının olduğu kalbinin attığı bir yerde Hülya Avşar'ı görmüş değiliz. Paranın olmadığı bir yerde Hülya Avşar'ı görmüyorum."

İsmail Saymaz'ın Hülya Avşar çıkışına sosyal medyada yorum yağıyor.