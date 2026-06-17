Siyaset kulislerini hareketlendiren dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arının önümüzdeki hafta AK Parti’ye katılmasının beklendiğini duyurdu.

Rasim Arı, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiş, ancak 2021 yılında partisinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Son gelişmeyle birlikte Arı’nın yeniden AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddia, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gözler önümüzdeki hafta yaşanacak olası gelişmelere çevrildi.

İşte İsmail Saymaz'ın paylaşımı;

İsmail Saymaz'dan gündem yaratacak iddia: İYİ Partili Rasim Arı AK Parti’ye mi katılıyor? - Resim : 1

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