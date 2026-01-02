Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

İsmail Saymaz, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Saymaz'ın o paylaşımı:

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılıyor.

İHRAÇ İSTEMİ SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Hasan Ufuk Çakır daha önce "Kılıçdaroğlucuyum diye dışlanıyorum" demiş ve komisyon toplantısında parti vekillerine de tepki göstermişti.

İhraç istemiyle disipline sevk edilen Çakır, 9 Aralık 2025'te partisinden istifa etmişti.