UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları sürüyor.

İsmail Kartal'ın bir numarasıydı: Gençlerbirliği maçında yok - Resim : 1

MERT GÜNOK SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAYAMACAK

15 Ağustos Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Sarı Lacivertliler'de beklenmedik bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe taraftarından Gençlerbirliği maçına boykotFenerbahçe taraftarından Gençlerbirliği maçına boykotSpor

İsmail Kartal'ın eleme maçlarının tamamında ilk 11'de görev verdiği milli kaleci Mert Günok'un sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İsmail Kartal'ın bir numarasıydı: Gençlerbirliği maçında yok - Resim : 3

LYON MAÇINA YETİŞTİRİLİYOR

A Spor'un haberine göre; Mert Günok'un ciddi bir durumu yok. Ağrıları nedeniyle Gençlerbirliği maçında dinlendirilmesi planlanan tecrübeli eldivenin Lyon maçına yetiştirilmeye çalıştığı aktarıldı.

İsmail Kartal'ın bir numarasıydı: Gençlerbirliği maçında yok - Resim : 4

EDERSON DA CEZALI

Öte yandan Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson da geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

İsmail Kartal'ın bir numarasıydı: Gençlerbirliği maçında yok - Resim : 5

TARIK ÇETİN'E ŞANS DOĞDU

Teknik heyetin sezonun ilk maçında kalede Tarık Çetin'e görev vermesi bekleniyor.