UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları sürüyor.
MERT GÜNOK SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAYAMACAK
15 Ağustos Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Sarı Lacivertliler'de beklenmedik bir sakatlık gelişmesi yaşandı.
İsmail Kartal'ın eleme maçlarının tamamında ilk 11'de görev verdiği milli kaleci Mert Günok'un sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
LYON MAÇINA YETİŞTİRİLİYOR
A Spor'un haberine göre; Mert Günok'un ciddi bir durumu yok. Ağrıları nedeniyle Gençlerbirliği maçında dinlendirilmesi planlanan tecrübeli eldivenin Lyon maçına yetiştirilmeye çalıştığı aktarıldı.
EDERSON DA CEZALI
Öte yandan Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson da geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta yer alamayacak.
TARIK ÇETİN'E ŞANS DOĞDU
Teknik heyetin sezonun ilk maçında kalede Tarık Çetin'e görev vermesi bekleniyor.