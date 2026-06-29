Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı; şampiyonluk hedefi, transfer çalışmaları, yabancı kuralı, hakemler, Aykut Kocaman ve taraftarlara verdiği mesajlarla dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin Topuk Yaylası kampında düzenlenen basın toplantısında yeni sezon öncesi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 2

"Tek hedefimiz şampiyonluk"
Yeni sezonda tek amaçlarının şampiyonluk olduğunu vurgulayan Kartal, taraftarlara da birlik çağrısı yaptı.

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 3

"Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz."
Eski futbolculara ve yorumculara da seslenen Kartal, "Birlik olmalıyız. Yapıcı eleştirilere ihtiyacımız var. Şampiyon olacaksak bunu hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 4

Transfer açıklaması: "Temasta olduğumuz oyuncular var"
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten deneyimli teknik adam, yönetimin yoğun mesai harcadığını söyledi.

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 5

"Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var."

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 6

Kartal ayrıca Dünya Kupası'nın ardından bazı oyuncuların ayrılık ihtimalinin bulunduğunu, ilk resmi maça kadar kadronun şekilleneceğini ifade etti.

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 7

"Yabancı kuralı sağlıklı değil"
Yürürlükte bulunan 10+4 yabancı oyuncu kuralını eleştiren Kartal, 12+2 sisteminin daha doğru olacağını savundu.

"Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi."

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 8

Aykut Kocaman sözleri dikkat çekti

Teknik direktörlük görevi için adı geçen Aykut Kocaman hakkında da konuşan Kartal, dikkat çeken ifadeler kullandı. "Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip kısmet işi. O yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum."

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 9

Taraftara özel mesaj
Yeni sezonda tribün desteğinin çok önemli olacağını vurgulayan Kartal, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

"Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Her ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sene de aynı atmosferi oluşturacağız ama bu kez şampiyon olacağız."

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İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk" - Resim: 10

Milli Takım değerlendirmesi
A Milli Takım'ın Dünya Kupası performansını da değerlendiren Kartal, beklentilerin karşılanamadığını söyledi.

"Bu jenerasyon Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu. Çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Milli takıma bu sonuç yakışmadı. Çok daha iyisini yapabilecek güçte oyuncularımız var."

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