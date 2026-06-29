İsmail Kartal'dan net mesaj: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

"Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz."

Eski futbolculara ve yorumculara da seslenen Kartal, "Birlik olmalıyız. Yapıcı eleştirilere ihtiyacımız var. Şampiyon olacaksak bunu hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.