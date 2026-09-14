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Roma karşılaşması sonrası istifasını açıklayan İsmail Kartal gerginliği tatlıya kavuştu. Sarı-lacivertli oyuncular deneyimli çalıştırıcıyla bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz perşembe günü yapılan Roma müsabakasının ardından görevini bırakan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği zirvenin neticesinde görevine yeniden başladı. Kulüpte bir gün içerisinde yaşanan bu olayların ekip ruhunu pekiştirdiği ifade edildi.

Süper Lig’in 5. haftasının son müsabakasında bu akşam Gaziantep FK deplasmanına çıkacak sarı-lacivertlilerde, Kartal’ın motivasyonunun üst seviyede olduğu, oyuncuların da antrenörün dönüşünden büyük mutluluk duyduğu aktarıldı.

T24'ün haberine göre, sarı-lacivertli ekibin kaptanı Milan Skriniar öncülüğünde toplanan oyuncular "Kendi üzerimize düşeni yapmalıyız" şeklinde görüş belirtti.

Haberde Samandıra Tesisleri'nde İsmail Kartal ile futbolcuların bir görüşme yaptığı da aktarıldı. Deneyimli teknik adam, oyuncularına ayrılık kararının gerekçesini anlatırken, oyuncuların ise Kartal'a "Hocam bizim seninle sorunumuz yok. Seni seviyoruz, gitmeni de istemeyiz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" yanıtını verdikleri aktarıldı.