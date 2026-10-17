Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının performansını değerlendirirken hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık yenilgiye de değindi.

Deneyimli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku'nun gol atmasının önemine dikkat çekerken Mason Greenwood'un penaltı kullanmaya devam edip etmeyeceği sorusunu da yanıtladı.

'OYUNCULARIM ÇOK GÜZEL BİR KARAKTER VE REAKSİYON GÖSTERDİ'

İsmail Kartal, Alanyaspor galibiyetinin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. O defteri kapattık. Alanyaspor maçını düşünmek zorundaydık. İki gündür bu maçı konuştuk; antrenman fazla yapamadık, çok fazla analiz yaptık. Ne gibi üstünlükler sağlayabileceğimizi anlattık. Oyuncularım bunu gayet iyi yerine getirdiler. Öbür maçtan sonra bugünkü maçta taraftarlarımızın müthiş desteğiyle ve enerjisiyle çok güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. Penaltı kaçırdık. Rakibin 1-2 pozisyonu, uzaktan şutları var.

Ancak, sonuçta maç başından sonuna kadar kontrol tamamen bizdeydi. Sonuçta dediğim gibi gerçekten çok güzel bir karakter ve reaksiyon gösterdi oyuncularım. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarına can-ı gönülden teşekkür ediyorum."

'BU GALİBİYET SLAVIA PRAG VE DERBİ ÖNCESİ MORAL OLDU'

"Bu galibiyet Slavia Prag ve derbi öncesi moral oldu. Şimdi Slavia maçına konsantre olacağız. 2-3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil. Oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazırlayacağız. Bazı oyuncuları dinlendirerek oynamaya çalışacağız.

Rakiple ilgili taktiksel planlarımız gayet iyi işledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."

'KEREM VE LUKAKU ÜZERLERİNDEKİ BASKIYI ATTILAR'

"Her antrenör bundan mutlu olur, gurur duyar. Rize'de de sonradan girenler gol attılar. Biz gerçekten kaliteli takımız. Oynayanlar, oyuna girenler... Oyuncuların motivasyonları önemli. Oynayan oynamayan herkesin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Şans bulunca oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Kerem ve Lukaku gol attı, üzerlerindeki baskıyı attılar. Çok şükür 3 puanla yolumuza devam ediyoruz."

GREENWOOD PENALTI KULLANMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Alanyaspor karşılaşmasında kullandığı penaltıyı kaleci Victor'a kaptıran Mason Greenwood, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın ardından İsmail Kartal'a İngiliz futbolcunun sonraki karşılaşmalarda penaltı kullanmaya devam edip etmeyeceği soruldu.

"Greenwood sonraki maçlarda penaltı atmaya devam edecek mi?" şeklinde yöneltilen soruya İsmail Kartal "Onu düşüneceğiz." diye yanıt verdi.



