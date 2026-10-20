UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag'ın disiplinli oyun yapısına dikkat çekerken Mason Greenwood'a vereceği yeni görevle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

'A, B VE C PLANLARIMIZ HAZIR'

Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını hatırlatan İsmail Kartal, Slavia Prag karşısında taraftarlarının desteğiyle galip gelmek istediklerini ifade etti.

Rakibin uzun süredir aynı teknik direktörle çalıştığını vurgulayan Kartal şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık.

Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz."

'MASON GREENWOOD'A FARKLI BİR SORUMLULUK VERECEĞİZ'

İngiliz yıldız Mason Greenwood'un Slavia Prag karşısındaki rolüne ilişkin de merak uyandıran bir açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek." ifadelerini kullandı.